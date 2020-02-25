Активизация борьбы с вирусом COVID-19 

На 37-й день после того, как в РК был зафиксирован первый инфицированный вирусом COVID-19, общее число заражённых превысило 1.100 человек. Как сообщили в Корейском центре контроля и профилактики заболеваний, более 80-ти процентов подтверждённых случаев заболевания связаны с двумя источниками заражения - христианской сектой Синчхончжи в городе Тэгу и больницей Тэнам в уезде Чхондо-гун провинции Кёнсан-Пукто. После того, как 23 февраля уровень оповещения о вирусе был повышен до четвёртого, «красного» уровня, органы здравоохранения сосредоточились на том, чтобы остановить распространение вируса в первую очередь в городе Тэгу и провинции Кёнсан-Пукто.





Число умерших после начала распространения вируса COVID-19 составило 12 человек. Первой жертвой среди иностранцев стал 36-летний гражданин Монголии. Большинство умерших страдали хроническими болезнями. Жители регионов страны, достаточно удалённых от города Тэгу и провинции Кёнсан-Пукто, раньше контактировали с заражёнными прихожанами секты Синчхончжи и с инфицированными пациентами больницы Тэнам. Вот почему правительству необходимо в первую очередь направлять максимум усилия на пресечение распространения вируса.





Ввиду увеличения числа инфицированных вирусом COVID-19 пациентов в городе Тэгу и провинции Кёнсан-Пукто обостряется нехватка медицинского персонала и палат с отрицательным давлением для лечения пациентов. Туда направляют медицинских работников из других регионов, включая военных врачей и сотрудников учреждений общественного здравоохранения. В Тэгу направляются также машины скорой помощи. Медицинскому персоналу оказывают активную поддержку в социальных сетях, называя медиков героями. Слова поддержки оставляют в социальных сетях также в адрес жителей города Тэгу и провинции Кёнсан-Пукто. Туда из других регионов направляют маски, дезинфицирующие средства и минеральную воду. В свою очередь, жители города Тэгу воздерживаются от действий, которые могут активизировать распространение вируса.