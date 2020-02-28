



Шаманская музыка оказала огромное влияние на культуру Кореи, вот почему она была занесена в Список нематериального культурного наследия страны. В нашем выпуске вы сможете познакомиться с мелодиями шаманских ритуалов и современными музыкантами, чьё творчество строится на шаманской музыке.





Выпуск 452. Шаманская музыка

* Песня «Ёнчжонкори» – Группа «Актан кванчхиль»

* Песня «Пожелания Парачжи» – Группа «Парачжи»

* Мелодия «Пхусаль» – Ким Док Су и ансамбль