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#Мелодии Кореи l 2020-02-26
Шаманская музыка оказала огромное влияние на культуру Кореи, вот почему она была занесена в Список нематериального культурного наследия страны. В нашем выпуске вы сможете познакомиться с мелодиями шаманских ритуалов и современными музыкантами, чьё творчество строится на шаманской музыке.
Выпуск 452. Шаманская музыка
* Песня «Ёнчжонкори» – Группа «Актан кванчхиль»
* Песня «Пожелания Парачжи» – Группа «Парачжи»
* Мелодия «Пхусаль» – Ким Док Су и ансамбль
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