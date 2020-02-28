Банк Кореи сохранил учётную ставку на уровне 1,25%

Банк Кореи принял решение сохранить учётную ставку на прежнем уровне 1,25%, заняв осторожную позицию. По мнению денежных властей, несмотря на то, что экономический шок в связи со вспышкой вируса COVID-19 неизбежен, необходимо ещё некоторое время понаблюдать за динамикой экономических факторов и показателей. Вероятно, за этим стоит стремление приберечь потенциал денежно-кредитной политики на случай будущих потрясений в экономике. Кроме того, сказались опасения по поводу роста цен на жилье, который едва удаётся сдерживать при помощи интенсивных мер. Таким образом, ожидавшееся снижение процентной ставки фактически было всего лишь отложено до апреля.





Ранее 14 февраля управляющий Банка Кореи Ли Чжу Ёль высказывался о том, что в вопросе снижения учётной ставки необходимо принимать во внимание возможные отрицательные последствия, ссылаясь на то, что в настоящее время ещё трудно оценить масштаб и продолжительность влияния на экономику кризиса вокруг COVID-19. Он подчеркнул, что сейчас слишком рано делать прогнозы и необходимо следить за показателями. Слова управляющего Банка Кореи были восприняты как заявление о предстоящей заморозке ставок. Однако во второй половине февраля число пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19 в Корее резко возросло, в результате чего вновь возросли ожидания снижения процентных ставок. Однако комитет по денежно-кредитной политике не изменил свою позицию, но при этом выдвинул меры по расширению финансовой поддержки бизнеса. Лимит по кредитам финансового посредничества был увеличен на 5 трлн вон с 25 трлн вон до 30 трлн вон. В результате этого банковские кредиты будут увеличены на 10 трлн вон, что будет использовано для поддержки тех отраслей бизнеса, которые оказались под серьёзным ударом в связи с распространением COVID-19. Из них 4 трлн вон будут выделены для поддержки наиболее пострадавших регионов.





Банк Кореи также снизил прогноз роста на этот год с 2,3% до 2,1%. Однако эта цифра, вероятнее всего, будет скорректирована в будущем в зависимости от ситуации вокруг COVID-19. Экономика Кореи уже довольно сильно пострадала от кризиса COVID-19. Из-за того, что китайские заводы приостановили работу, замерли поставки комплектующих и экспорт промежуточных товаров. В результате не только предприятия малого и среднего бизнеса испытывают финансовые трудности, но и крупные корпорации также страдают от сбоев в производстве. Серьёзно пострадали такие отрасли, как обрабатывающая промышленность, общепит, туризм, транспорт и перевозки. В связи с этим правительство бросает все силы на предотвращение распространения COVID-19 и минимизацию экономического ущерба. Премьер-министр Чон Сэ Гюн постоянно находится в Тэгу, лично руководя мерами по сдерживанию распространения вируса. Рассматривается возможность подготовки дополнительного бюджета. Учитывая нынешнюю ситуацию, апрельское снижение ставок представляется неизбежным.



