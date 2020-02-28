Глава 24. Кён Хвон (6)

Однажды зять Кён Хвона генерал Ён Гю тайком сказал своей жене: «Великий основатель Кён Хвон упорно трудился более сорока лет, чтобы добиться процветания страны. Но сейчас он потерял свою страну, и ему пришлось отдаться под власть Корё. Как говорят, верная жена не изменяет своему мужу, а преданный слуга не служит двум господам. Как же я могу служить Син Гому, который предал своего отца? К тому же я слышал, что король Корё великодушен, добр, щедр и скромен. И он приобрёл симпатию народа. Это значит, что он непременно объединит корейские земли. Как вы думаете, если мы напишем сейчас письмо, выражающее преданность нашему королю и Ван Гону?»

Его жена ответила: «Я думаю так, как Вы говорите».

В феврале 936 года он отправил своего человека к Ван Гону с посланием: «Мы готовы поддержать Вас изнутри страны. И мы будем встречать ваши войска».

Ван Гон очень обрадовался, щедро одарил посланца и вернул его со словами благодарности к Ён Гю. При этом Кен Хвон просил у Ван Гона : «Я ушёл под Вашу власть для того, чтобы отомстить зав сына, который незаконно занял королевский престол. Если Вы разрешите мне с вашими войсками напасть на Хупэкче и захватить его, то больше в жизни нет желаний».

Вскоре Ван Гон исполнил просьбу. Он послал наследного принца Му с десятью тысячами конных и пеших в Хупэкче, а позже сам прибыл там во главе трех армий.

Син Гом противопоставил им свои войска. Однако, увидев войска Корё, полководцы Хупэкче бросили свои доспехи и сдались Ван Гону. Король Корё принял их ласково, спросив, где находится предводитель армии. Услышав ответ, Ван Гон приказал своим подчинённым немедленно ударить по центру, в результате чего армия Хупэкче была разгромлена и бежала, а сам Син Гом вместе с двумя младшими братьями сдался в плен. Однако Ван Гон оставил Син Гома в живых, из-за чего Кён Хвон сильно разочаровался и умер. Ему тогда было 70 лет.





Итак, это был конец истории Кён Хвона. И это был последний выпуск рубрики «Волшебный мир корейских сказок». Напомним, что историческая летопись «Самгук юса», написанная монахом Иль Ёном, появилась на свете для того, чтобы вернуть народу гордость о своем государстве. Как вы поняли, там говорится о многих великих королях и лицах, которые внесли большой вклад в развитие страны. Надеюсь, что вам было интересно слушать фрагменты «Самгук юса», да и все эпизоды рубрики «Волшебный мир корейских сказок».