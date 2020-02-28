Основные новости шоу-бизнеса февраля!

© YONHAP News, Big Hit Entertainment

В этом месяце было много интересных событий в сфере шоу-бизнеса. После того как 13 января солист группы EXO признался в том, что у него уже много лет есть возлюбленная, которая ожидает ребёнка, многие артисты решили устроить «марафон признаний» о личной жизни. Участник хип-хоп коллектива Лисан Гиль, актёр Сон Чжун, солист группы Cool Ли Чже Хун признались, что вот уже несколько лет являются мужьями и отцами. Кроме того, нельзя не упомянуть об историческом моменте для южнокорейской киноиндустрии. Фильм «Паразиты» удостоился четырёх наград премии «Оскар». Без преувеличения можно сказать, что Пон Чжун Хо стал героем корейского кино. Если говорить о героях в сфере музыки, то нельзя не упомянуть о группе BTS, которая 21 февраля выпустила новый альбом 'MAP OF THE SOUL:7'. Как и название альбома, песни отражают философский характер. О подробностях мы расскажем в очередной рубрике «Новости шоу-бизнеса».