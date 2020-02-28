Компанияй Corners (코너스) – разработчик систем безопасности

© CORNERS

Сегодня мы познакомимся с компанией Corners (코너스), получившей награду Innovation Awards на Международной выставке потребительской электроники-2020, которая состоялась в январе в Лас-Вегасе. У микрофона президент компании г-н Ким Дон О.





Мы получили награду за инновационность нашей разработки IntelEvac - Intelligent Evacuation. Это система, которая в случае какой-либо экстренной ситуации, связанной со стрельбой из огнестрельного оружия, предоставляет руководство о том, как покинуть опасное место и оказаться в безопасности. В США есть разработка, воспринимающая выстрел огнестрельного оружия, и сообщающая об этом в полицию. Но полиция добирается до места происшествия в среднем за 12 минут. За это время могут появиться многочисленные жертвы. Наша разработка - единственная в своём роде. Она нацелена на минимизацию человеческих жертв, пока полиция добирается до места. Наверное, поэтому наша разработка получила признание в категории инновационности.





Международная выставка потребительской электроники-2020 проходила с 7 по 10 января в Лас-Вегасе. На ней компания Corners представила «умную» систему реагирования в чрезвычайной ситуации, которая вызвала большой интерес. Представитель министерства внутренней безопасности США заявил, что займётся её внедрением в стране. Технология IntelEvac получила награду за инновационность.





Компания Corners основана 9 ноября 2014 года. В том году на море и земле было много больших и малых чрезвычайных ситуаций, которые привели к человеческим жертвам. Соучредитель компании и разработчики решили, что они не будут отворачиваться от социальных проблем. Мы создали компанию, чтобы применить свои технологии во благо общества. Думая над названием компании, однажды я услышал песню «jubilate» - «ликование». В ней пелось: «Если я, будучи маленькой искрой, смогу создать мир, переполняемый любовью, то став кирпичом, составляющим угол, буду вместе с другими работать над этим». Тогда я подумал, что этот кирпич можно выразить в названии компании - Corner stones. Наша компания технологичная. Поэтому названием стало - Cornerstones Technology. В 2017 году мы стали называться Corners.





Компания Corners была основана 9 ноября – девятого числа одиннадцатого месяца. 119 - номер телефона южнокорейской службы спасения. Стремясь активно бороться с угрозами, Ким Дон О и трое программистов создали свою компанию. Уже через год они разработали алгоритм, чтобы избежать больших жертв во время чрезвычайных ситуаций. Это непростая задача, нацеленная на расчёт разных маршрутов эвакуации людей во избежание скопления в одном месте. Тестирование длилось два года. Все работы были завершены в 2016 году.





© CORNERS

Если где-нибудь возникает пожар, то человек не может точно определить, как выбрать наиболее быстрый и безопасный путь эвакуации. Тогда он следует за другими. Тот, за кем все идут, может знать правильный путь, но он может быть не в курсе, где возникла опасность. Идя в одном направлении, ему, возможно, придётся бежать в противоположную сторону, если на пути встретится источник опасности. В таких ситуациях важны каждая минута, каждая секунда. Но если метаться из стороны в сторону, то шансы выжить снижаются. Мы сосредоточились на этой проблеме. Нам удалось разработать алгоритм, который посредством «интернета вещей» определяет источник опасности и сообщает людям, каким путём им следует покинуть данное место.





В чрезвычайной ситуации каждый может растеряться, поэтому компания Corners создала систему, которая посредством голосового уведомления направляет людей, неспособных адекватно реагировать в сложных ситуациях. Разработка, созданная на основе технологий «интернета вещей», помогает быстро выбрать способ, как покинуть эпицентр пожара, утечки газа и других опасностей. Сегодня данная система установлена на туристических объектах, в офисах и на предприятиях. К примеру, Корейское управление по эксплуатации железных дорог применила её в туннелях. Корейский институт морских наук и технологий использует разработку в целях обеспечения безопасности пассажиров судов. Среди партнёров Corners такие компании как SK Hynix, Lotte Shopping, GS Engineering&Construction. Проводится тестирование в США, где часто возникают чрезвычайные ситуации с огнестрельным оружием. В частности, в штате Нью-Джерси система проходит проверку в специальном центре. Inter-American Development Bank рекомендовал компании Corners расширять своей бизнес на рынок Латинской Америки, где нередки чрезвычайные ситуации со стрельбой. Между тем, компания Corners ставит перед собой цель стать лидирующей в своём сегменте.





Безопасность - это самый важный момент в жизни человека. Я думаю, что совмещение технологий искусственного интеллекта и информационных технологий может изменить сферу безопасности в мире. Если системы будет исполнять свою функцию, помогая людям эвакуироваться оптимальным путём, то это подтвердит её эффективность. Тогда разработка может изменить отрасль безопасности в мире, став важным двигателем экономического роста. Мы приложим все усилия для того, чтобы стать мировым лидером в своей сфере.





Компания Corners работает над тем, чтобы посредством технологий сделать жизнь людей более безопасной. Будем надеяться на успех компании в дальнейшем развитии своего дела.