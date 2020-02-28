В РК нацелены на инновации в промышленности и создание новых отраслей

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17 февраля министерство планирования и финансов, министерство промышленности, торговли и энергетики, министерство малого, среднего и венчурного бизнеса и финансовый комитет представили свои рабочие отчёты администрации президента. Их главная тема - инновации в промышленности и создание новых отраслей. О направлениях развития экономики в этом году мы поговорим с профессором Чхве Бэ Гыном с экономического факультета университета Конгук.





Ключевым словом на этот год стал инновационный рост. Основой экономической политики правительства Мун Чжэ Ина является рост за счёт увеличения доходов населения. Для достижения этой цели существуют два метода: создание справедливой экономики и реализация инновационного роста. До этого правительство пыталось применить принципы справедливой экономики для людей с низким доходом. Но только сейчас стало понятно, что продолжать это направление можно только при условии инновационного роста.





Экономическая политика правительства Мун Чжэ Ина состоит из трёх главных составляющих – рост за счёт увеличения дохода населения, инновационный рост и справедливая экономика. До этого момента власти делали акцент на повышении дохода домохозяйств и увеличении количества рабочих мест. Но в этом году во главу угла поставлен инновационный рост. Это связано с тем, что сокращаются экспорт, инвестиции и потребление, что грозит продолжением низкого роста. Для того, чтобы подготовить фундамент для выхода из этой ситуации, правительство расширяет инвестиции в сфере инноваций.





Угроза производственной отрасли сохраняется на протяжении длительного времени. До сих пор производство служило источником дохода и рабочих мест. Но теперь в данной отрасли наблюдаются сокращение вакансий и отсутствие роста производства. Поэтому возникла нужда в новых сферах, которые заменят традиционное производство. Правительство предлагает концепцию DNA. Это данные, сети и искусственный интеллект. Из трёх ключевых областей экономики сохранились только полупроводники, которые и поддерживают рост экономики. Если задуматься о том, что будет двигателем роста в будущем, то решено идти в сторону развития системных полупроводников. В эпоху старения общества внимание привлекают биоиндустрия и искусственный интеллект.





В министерстве планирования и финансов представили стратегию 4+1. Она подразумевает развитие промышленности, обновление рынка, поиск новых отраслей и рынков, расширение новых исследований и технологий, а также улучшение системы подготовки кадров. Если говорить более конкретно, то планируется широкое внедрение «умных» технологий в ключевые отрасли, активизация экономики данных, увеличение налоговых льгот в целях расширения инвестиций в технологии 5G, а также увеличение государственных инвестиций в новые разработки и исследования, которые составят 20 млрд долларов. Таким образом, правительство нацелено на развитие технологического потенциала в целях обеспечения двигателей роста в будущем. В США компании, работающие в сфере информационных технологий и идущие в авангарде четвёртой промышленной революции, уже являются движущей силой экономики. Среди них Facebook, Amazon, Google, Netflix и другие. Республика Корея по-прежнему полагается на производственную отрасль, но её конкурентоспособность постоянно падает. В течение десяти лет после глобального финансового кризиса южнокорейская промышленность не может увеличить свою долю на мировом экспортном рынке. Исключением является только сектор полупроводников. Для того, чтобы поддержать инновации, правительство намерено значительно ослабить ограничительные правила контроля.





При появлении новой технологии появляется новый продукт или даже отрасль. Это создаёт новый рынок. Но новые товары и услуги могут отодвинуть в сторону прежние продукты, как это было с запряжёнными лошадьми повозками после появления автомобилей. Автомобили делают нашу жизнь более комфортной, поэтому следует всячески способствовать развитию этой отрасли. Для продвижения новшеств нужно смягчить ограничения и изменить систему, которая будет учитывать нынешние условия. Только такой подход приведёт к появлению новых технологий и новых отраслей.





Правительство решило смягчить ограничительные механизмы в целях формирования новой экосистемы. Инновационные отрасли, которые будут двигать экономику в будущем, неизбежно столкнутся со старой промышленностью. Если не уладить данный конфликт интересов, то это замедлит развитие новых рынков. Таким образом, будет закрыт путь к выходу на мировой рынок инновационных компаний. Поэтому правительство работает над системой, которая позволит уладить конфликты и нестыковки старого и нового. Теперь главное реализовать эти планы.





Были представлены конкретные направления дальнейшего развития. Проблема в том, что новый инновационный рост подразумевает создание экосистемы, которая будет отличаться от того, что было до сих пор. Это непростая задача. Для достижения успеха необходимо понимание нарождающейся экосистемы и проведение соответствующей политики. Если мы не будет готовы к таким переменам, и не сможем реализовать задуманное, то все планы станут пустыми словами. Теперь всё дело в том, насколько хорошо мы понимаем суть нового направления развития, и насколько систематически сможем его реализовать.