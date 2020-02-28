Администрация президента РК: Запрет на въезд граждан Китая в РК не будет иметь реальной пользы

В администрации РК объяснили отсутствие оправданности запрета на въезд граждан Китая в страну пятью причинами. Во-первых, действующая специальная процедура въезда прекрасно себя показывает. Она подразумевает тщательную проверку иностранцев, въезжающих из Китая, и сбор данных об их пребывании в стране, в том числе контакты и место жительства. Кроме того, их обязывают использовать приложение для смартфонов, помогающее диагностировать заражением вирусом COVID-19. Но в некоторых кругах действенность такой системы подвергают сомнению, поскольку только 25% въезжающих устанавливают приложение, и часто указываются ложные данные. Во-вторых, власти указывают на тщательный контроль над прибывающими из КНР. Отмечается, что с 4 февраля, когда был введён противоэпидемический режим, не зарегистрировано ни одного случая заражения среди прибывших в РК китайцев. Тоже самое касается и китайских студентов, обучающихся в южнокорейских вузах. Подчёркивается, что все 11 заражённых китайцев к настоящему моменту полностью выздоровели. Противники позиции правительства считают, что такие данные не являются гарантией того, что среди приехавших в РК китайцев нет инфицированных. Поскольку носитель вируса может не иметь каких-либо симптомов, продолжая при этом заражать окружающих.





Третья причина заключается в том, что запрет въезда иностранцев из Китая может нанеси ущерб РК. В последнее время из Китая в РК приезжают около 1.000 человек в сутки. В этой связи количество выезжающих в КНР превысило число въезжающих в РК китайцев. Если власти РК введут вышеуказанный запрет, то китайское правительство пойдёт на аналогичный шаг, что приведёт к негативным последствиям для южнокорейской стороны. Но противники такой позиции указывают на то, что в ряде регионов Китая с недавнего времени уже ограничивается въезд для граждан РК. Есть случаи выражения неприязни к южнокорейцам. Местные СМИ, при этом, указывают на оправданность такой ситуации, руководствуясь позицией о том, что противоэпидемические меры важнее дипотношений. В этой связи в южнокорейском обществе звучит критика о том, что правительство РК ведёт политику «покорности» в отношениях с Китаем.





Четвёртый и пятый доводы администрации заключается в том, что в Китае количество случаев заражения снижается, а также в позиции ВОЗ о том, что ограничивать обмены с Китаем не стоит. Но многие считают, что нельзя верить официальным данным о положении в КНР, а руководство, озвученное ВОЗ, носит лишь рекомендательный характер. Так, США, Австралия, Россия, Монголия и даже КНДР закрыли свои границы в профилактических целях. Те страны, которые сделали это в числе первых прекрасно справляются со сдерживанием вируса. В то же время в РК количество заражённых стремительно растёт. В этой ситуации объяснения администрации, возможно, логичны, но не совсем убедительны.



