Банк Кореи сохранил учётную ставку на прежнем уровне

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27 февраля Банк Кореи принял решение сохранить учётную ставку на прежнем уровне 1,25%. До недавнего времени подобное решение было вполне ожидаемо, поскольку 14 февраля на встрече с журналистами управляющий Банком Кореи Ли Чжу Ёль уже заявлял, что возможность понижения учётной ставки пока нуждается в тщательном изучении, так как может иметь последствия. Однако во второй половине февраля резко возросло количество заражённых коронавирусом COVID-19, вследствие чего специалисты заговорили о понижении учётной ставки. Однако пока нет полной уверенности в эффективности понижения ставки. Вызывают озабоченность также растущие цены на недвижимость.

Комитет по денежно-кредитной политике принял решение расширить финансовую поддержку малого и среднего бизнеса. Лимит по кредитам финансового посредничества был увеличен на 5 трлн вон, и сейчас он составляет 30 трлн вон. В результате банковские кредиты будут увеличены на 10 трлн вон, которые будут использованы для поддержки отраслей бизнеса, оказавшихся под наиболее серьёзным ударом в связи с распространением COVID-19. В первую очередь это коснётся предприятий сфер туризма, общепита, логистики и других видов услуг, а также производителей, закупающих сырьё или запчасти в Китае или работающих на экспорт в Китай. 4 трлн вон из выделенной суммы будут потрачены на поддержку пострадавших регионов, в частности, города Тэгу и провинции Кёнсан-Пукто.

Эксперты считают, что Банк Кореи лишь отсрочил понижение учётной ставки до апреля этого года. Незначительное понижение сейчас не дало бы ощутимых результатов, зато ставка может быть снижена сразу на полпроцента в случае ещё большего усугубления экономической ситуации в будущем. Кроме того, вследствие ущерба, нанесённого распространением вируса COVID-19, Банк Кореи снизил прогноз экономического роста на этот год до 2,1%. Однако некоторые эксперты считают, что этот показатель не сможет преодолеть и отметку в 2%. Другие специалисты предсказывают ещё более пессимистичный сценарий.