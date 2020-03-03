Год после саммита КНДР- США в Ханое

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Прошёл ровно год после встречи в Ханое президента США Дональда Трампа и председателя госсовета КНДР Ким Чон Ына. Это был второй северокорейско-американский саммит после первого саммита в Сингапуре в июне 2018 года. Вопреки многочисленным ожиданиям, встреча завершилась без конкретных договорённостей о ядерном разоружении Корейского полуострова. По мнению эспертов, такой результат саммита был ожидаем, так как изначально стороны по-разному видели процесс разрешения проблемы. США настаивали на полном разоружении в обмен на последующую поддержку Пхеньяна, тогда как КНДР требовала предварительного ослабления санкций. Переговоры рабочих групп и высокопоставленных лиц также завершились без явных результатов.

Северная Корея требовала от Вашингтона предоставить новый план решения вопроса до конца 2019 года. Стороны также обсуждали возможность проведения переговоров на различных уровнях, но до реальных переговоров дело так и не дошло. В июне прошлого года состоялась встреча глав РК, КНДР и США в пограничном пункте Пханмунчжом, которая, как оказалось позже, носила исключительно медийный характер.

В октябре прошлого года прошли рабочие переговоры в Стокгольме, но тоже безрезультатно. Последующие испытания и ракетные запуски Севера лишь усугубили ситуацию, но из-за попыток импичмента Дональду Трампу, подготовки к президентским выборам и внешнеполитических вопросов руководство США пока не смогло продвинуться в северокорейском вопросе. Холодные высказывания Пхеньяна по отношению к Сеулу ухудшили и межкорейские отношения. Одним словом, спустя год после встречи в Ханое северокорейская ситуация словно вернулась в прежнее состояние.

Несмотря на то, что в первой половине года ожидать улучшения ситуации сложно, эксперты не исключают такой возможности во второй половине года. Поводом могут послужить Олимпийские игры в Токио и стабилизация ситуации с вирусом COVID-19. и Пхеньян по-прежнему открыты к диалогу.