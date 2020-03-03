Дополнительный бюджет для решения проблемы COVID-19

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На фоне падения индекса экономических настроений и внутреннего потребления, вызванных вспышкой коронавируса COVID-19, правительство Республики Корея приступило к формированию дополнительного бюджета. В связи с этим министерство планирования и финансов выбрало 30 показателей, по которым с начала марта будет проводиться ежедневный анализ о влиянии эпидемии на экономику. К этим показателям относятся объём транспортного потока на скоростных трассах и пассажиропоток железных дорог, количество посетителей в кинотеатрах, парках и других развлекательных заведениях, суммы покупок, оплаченных банковскими картами. Все эти показатели начали падать после резкого роста количества больных COVID-19.

По данным Банка Кореи, опубликованным 26 февраля, индекс деловой активности (BSI) составляет лишь 65 пунктов. Это самый низкий показатель с февраля 2016 года, когда отмечалось сокращение южнокорейского экспорта вследствие замедления роста всей мировой экономики. Показатель индекса BSI более ста пунктов означает, что большинство предпринимателей положительно смотрят в ближайшее будущее, ниже ста - отрицательно.

Стоит отметить, что во время эпидемии MERS в 2015 году, европейского долгового кризиса в 2012 году и мирового финансового кризиса в 2018 году показатель сократился лишь на 9 пунктов. Индекс экономических настроений, отражающий настроения как деловых кругов, так и потребителей, также упал на 8,5 пунктов до отметки в 87,2 пункта. Это самый низкий показатель с марта 2009 года, когда произошёл всемирный финансовый кризис.

В связи с этим принято решение подготовить дополнительный бюджет. Несмотря на опасения по поводу резкого роста финансовых затрат, это решение не встретило серьёзных возражений. По оценкам экспертов, в случае скорой стабилизации ситуации размер дополнительного бюджета составит 10 трлн вон. Однако если распространение вируса в ближайшее время не удастся взять под контроль, размер дополнительного бюджета возрастет до 15 трлн вон.