Маэстро Сим Сон Рак





Рубрика пятой недели февраля посвящена корейскому аккордеонисту, маэстро Сим Сон Раку. 84-летний музыкант на протяжении более чем пятидесяти лет радовал корейцев своей игрой на аккордеоне, внеся большой вклад в развитие музыкального исполнительского искусства. За всю свою творческую карьеру он принимал участие в записи музыкальных альбомов многих звёзд минувшей эпохи - Ли Ми Чжа (이미자), На Хун А (나훈아) и Ким Хе Чжа (김혜자), а также более молодых исполнителей, среди которых такие имена как Син Сын Хун (신승훈), Ли Сын Чхоль (이승철) и Чон Юн Чжон (정윤정). На сегодняшний день в корейской ассоциации инструментальных исполнителей зарегистрированы более семисот композиций и тысяча музыкальных пластинок с участием Сим Сон Рака. Всё это говорит о том, какой след Сим Сон Рак оставил в истории музыкальной индустрии Кореи. В качестве первой композиции, которая открыла рубрику, прозвучала «Холодный дождь», одна из главных работ в творчестве Сим Сон Рака.

Юноша самостоятельно изучал игру на аккордеоне. Освоив инструмент, Сим Сон Рак оставил школу и зарабатывал деньги, играя в оркестре KBS. Он продолжал заниматься музыкой и в армии. Поворотный момент в жизни Сим Сон Рака наступил в конце 60-х годов, когда тот в Сеуле встретился с директором звукозаписывающей компании ASIA Record. В итоге музыкант записал пластинку с саксофонистом Ли Бон Чжо (이봉조), получившую немалый успех. К сожалению, Сим Сон Рак долгое время не мог получить такую же известность как исполнители песен. Он на протяжении долгого времени был в тени известных корейских артистов, помогал им записывать музыкальные пластинки, аккомпанируя на аккордеоне и органе. Настоящее признание он получил спустя долгие годы, когда в 2009 году вышел его сборник аккордеонной музыки «Услышь песню ветра» (바람의 노래를 들어라). Этот альбом открыл новый этап в творчестве Сим Сон Рака. Он представлен двенадцатью композициями, некоторые из которых являются саундтреками к южнокорейским фильмам. Две из них - «Моя мама – русалка» (My mother mermaid) и «Однажды весенним днём» (One fine spring day) - прозвучали в нашем эфире.

В 2011 году в Сеуле состоялся концерт Сим Сон Рака, который он сравнил с получением награды от президента. В этом же году он принимает участие в популярной музыкальной передаче «Набросок Ю Хи Ёля», где исполняет несколько популярных композиций из своего репертуара. Позднее, в апреле 2016 года, в его жизни случается несчастье. В преддверие концерта в квартире музыканта происходит пожар. Сим Сон Рак теряет всё, что у него было, в том числе и аккордеон. Благодаря многим корейским артистам и обычным гражданам музыкант получает в подарок новый аккордеон и принимает участие в запланированном концерте. Такое внимание со стороны общественности ещё раз подчёркивает все его заслуги и является ярким примером того, какой важной фигурой является Сим Сон Рак в мире корейской музыки. Без музыкального образования благодаря стараниям и таланту он добился больших успехов, навсегда вписав своё имя на страницы истории.





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