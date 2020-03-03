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Время охоты (사냥의 시간)

#Пять минут о кино l 2020-03-03

Сеул сегодня


После долгих лет в тюрьме Чун Сок, наконец, выходит на свободу, и задумывает опасную авантюру со своими друзьями, но все поворачивается в совершенно неожиданную сторону, когда неизвестный преследователь начинает охоту за друзьями…

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