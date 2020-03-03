Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей
Поиск новостей
О нас Go to KBS

Незваный гость (침입자 / Intruder, 2020)

#Новости шоу-бизнеса l 2020-03-02


Режиссер: Сон Вон Пхён

Жанр: мистика, триллер

В ролях: Сон Чжи Хё, Ким Му Ёль

Возрастное ограничение: не рекомендуется к просмотру лицами младше 15 лет.


Архитектор по имени Со Чжин теряет жену в результате страшной аварии. Вскоре он получает известие о том, что нашлась его младшая сестра Ю Чжин, без вести пропавшая 25 лет назад. Несмотря на это, молодой человек настороженно относится к незнакомке. Странное поведение Ю Чжин по отношению к родственникам Со Чжина заставляет его начать собственное расследование, в результате которого он узнаёт шокирующие факты.

Незваный гость (침입자 / Intruder, 2020)
Незваный гость (침입자 / Intruder, 2020)
Незваный гость (침입자 / Intruder, 2020)
Незваный гость (침입자 / Intruder, 2020)
Незваный гость (침입자 / Intruder, 2020)
Незваный гость (침입자 / Intruder, 2020)
Незваный гость (침입자 / Intruder, 2020)
Незваный гость (침입자 / Intruder, 2020)
Незваный гость (침입자 / Intruder, 2020)
Незваный гость (침입자 / Intruder, 2020)
Незваный гость (침입자 / Intruder, 2020)
Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >