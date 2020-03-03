Незваный гость (침입자 / Intruder, 2020)

Время охоты (사냥의 시간)
2020-03-03
#Новости шоу-бизнеса l 2020-03-02
Режиссер: Сон Вон Пхён
Жанр: мистика, триллер
В ролях: Сон Чжи Хё, Ким Му Ёль
Возрастное ограничение: не рекомендуется к просмотру лицами младше 15 лет.
Архитектор по имени Со Чжин теряет жену в результате страшной аварии. Вскоре он получает известие о том, что нашлась его младшая сестра Ю Чжин, без вести пропавшая 25 лет назад. Несмотря на это, молодой человек настороженно относится к незнакомке. Странное поведение Ю Чжин по отношению к родственникам Со Чжина заставляет его начать собственное расследование, в результате которого он узнаёт шокирующие факты.
2020-03-03
2020-03-02
2020-03-02
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