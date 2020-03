Объявлены победители конкурса Korean Music Awards-2020

© Blue Vinyl

Имена победителей музыкального конкурса Korean Music Awards-2020 стали известны в минувший четверг, 27 февраля. По итогам конкурса певица Пэк Е Рин (백예린) завоевала три награды. Её песня Our love is great выиграла в категориях «Музыкальная пластинка года» и «Лучший поп-исполнитель». Вторая музыкальная композиция певицы «Наверное, это случилось не по нашей вине» (그건 아마 우리의 잘못은 아닐거야) была отмечена наградой «Лучшая поп-песня». Два музыкальных трека вошли в альбом Our love is great, релиз которого состоялся 18 марта 2019 года.

Другой корейский исполнитель – квартет Jannabi (잔나비) – благодаря своей песне «Для нерешительных влюблённых» (주저하는 연인들을 위해) одержал победу в категориях «Песня года» и «Лучшая песня в жанре модерн-рок». Композиция была опубликована в марте прошлого года в составе альбома под названием «Легенда» (전설).

Наградами были отмечены многие другие артисты, включая группу The Black Skirts (검정치마), певицу Ким Е Рим (김예림), саксофониста Ким О Кхи (김오키) и многих других исполнителей. В связи с распространением вируса COVID-19 церемония вручения наград была отменена, результаты были объявлены через интернет-портал Korean Music Awards.