BTS готовится установить очередной рекорд

Корейская группа «Бантхан Сонёндан» (BTS) готовится к тому, чтобы вновь завоевать вершины музыкальных чартов США и Великобритании, установив очередной рекорд среди исполнителей корейской поп-музыки.

По данным еженедельного музыкального журнала Billboard, новая работа артистов Map of the Soul: 7, скорее всего, займёт место лидера в рейтинге музыкальных альбомов Billboard 200 этой недели. Отметим, что рейтинг Billboard 200 рассчитывается в соответствии с объёмами продаж и количеством загрузок музыкального альбома. Ранее три альбома BTS уже завоёвывали вершины данного рейтинга, поэтому у коллектива есть все шансы установить новый рекорд. Схожие прогнозы предвещают BTS место лидера в британском музыкальном рейтинге, составляемом компанией The Official Charts Company.