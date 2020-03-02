Корейские артисты активно помогают в борьбе с COVID-19

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Корейские артисты активно жертвуют денежные средства для помощи в борьбе с новым типом коронавируса COVID-19. Певица Ли Чжи Ын, больше известная под псевдонимом IU, 27 февраля выделила по сто тысяч долларов двум организациям Good Neighbours и Корейской ассоциации врачей. Часть суммы будет потрачена на закупку медицинских масок для малообеспеченных жителей города Тэгу и провинции Кёнсан-Пукто, остальная часть – на закупку трёх тысяч медицинских защитных костюмов. Многие другие публичные персоны, такие как актёр Ли Бён Хон и телеведущий Ю Чжэ Сок, также присоединились к данной кампании и пожертвовали по сто тысяч долларов.