Видеоклип BLACKPINK набрал 800 млн просмотров в YouTube





Видеоклип группы BLACKPINK к песне BOOMBAYAH (붐바야) установил новый рекорд среди K-POP групп, набрав 800 млн просмотров на YouTube. Об этом 24 февраля сообщили в продюсерском агентстве YG Entertainment. Таким образом, на счету BLACKPINK уже два видеоклипа с рекордным количеством просмотров. Другой видеоролик к песне DDU-DU DDU-DU (뚜두뚜두) просмотрели более миллиарда пользователей YouTube. Напомним, участницы группы BLACKPINK дебютировали в 2016 году. В настоящий момент, певицы готовятся к выпуску нового музыкального альбома.