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Дата рождения: 15 августа 1981 г.

Рост: 168 см

Вес: 54 кг

Дебют: модель журнала KIKI, 2001 г.





Корейская актриса Сон Чжи Хё родилась в 1981 году в городе Пхохан провинции Кёнсан-Пукто. Окончила университет Кукчжэ по специальности «Налоги и налогообложение». Дебютировала в 2001 году, приняв участие в съёмках журнала KIKI. Год спустя снялась в сериале телеканала SBS «Эпоха невинности» (순수의시대), а ещё через год – в фильме «Шёпот стен 3» (여고괴담3:여우계단). В общей сложности актриса приняла участие в четырнадцати сериалах и тринадцати фильмах. На первое полугодие 2020 года запланирован выход фильма «Незваный гость» (침입자) и сериала «Была ли это любовь» (우리,사랑했을까) с участием Сон Чжи Хё. Актриса также принимает участие в популярных развлекательных передачах, одна из которых называется Running Man. Сон Чжи Хё является постоянной участницей данного телешоу, начиная с 2010 года.