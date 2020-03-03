Черный рыцарь (8) 잠깐만요

Время охоты (사냥의 시간)
2020-03-03
#Говорим как герои сериалов l 2020-03-01
Фраза недели
잠깐만요
[Чам-ккан-маннё]
Подождите
Грамматика
잠깐 - существительное, которое переводится как «минутка, секунда, совсем чуть-чуть». Сюда добавляется частица - 만, который означает «всего лишь, хотя-бы». А дальше идет окончание неофициально-вежливой стили речи -요. Все вместе получается 잠깐만요 «секундочку, минуточку» или как в нашем случае «подождите».
- 잠깐만요, 지갑 놓고 가셨어요.
- Подождите, вы забыли кошелек.
- 잠깐만요, 제가 고민 좀 해볼게요.
- Минуточку, я подумаю.
- 친구가 잠깐 자리 비웠는데. 잠깐만요, 데리고 올게요.
- Друг ненадолго ушел. Подождите, я его приведу.
2020-03-03
2020-03-02
2020-03-02
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