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Черный рыцарь (8) 잠깐만요

#Говорим как герои сериалов l 2020-03-01

Говорим как герои сериалов

Фраза недели

잠깐만요

[Чам-ккан-маннё] 

Подождите


Грамматика

깐 - существительное, которое переводится как «минутка, секунда, совсем чуть-чуть». Сюда добавляется частица - 만, который означает «всего лишь, хотя-бы». А дальше идет окончание неофициально-вежливой стили речи -요. Все вместе получается 잠깐만요 «секундочку, минуточку» или как в нашем случае «подождите».


- 잠깐만요, 지갑 놓고 가셨어요.

- Подождите, вы забыли кошелек.


- 잠깐만요제가 고민  해볼게요.

- Минуточку, я подумаю.


- 친구가 잠깐 자리 비웠는데. 잠깐만요, 데리고 올게요.

- Друг ненадолго ушел. Подождите, я его приведу.


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