Черный рыцарь (8) 잠깐만요

Фраза недели

잠깐만요

[Чам-ккан-маннё]

Подождите





Грамматика

잠깐 - существительное, которое переводится как «минутка, секунда, совсем чуть-чуть». Сюда добавляется частица - 만, который означает «всего лишь, хотя-бы». А дальше идет окончание неофициально-вежливой стили речи -요. Все вместе получается 잠깐만요 «секундочку, минуточку» или как в нашем случае «подождите».





- 잠깐만요, 지갑 놓고 가셨어요.

- Подождите, вы забыли кошелек.





- 잠깐만요, 제가 고민 좀 해볼게요.

- Минуточку, я подумаю.





- 친구가 잠깐 자리 비웠는데. 잠깐만요, 데리고 올게요.

- Друг ненадолго ушел. Подождите, я его приведу.



