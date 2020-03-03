Персональный портативный очиститель воздуха компании Discovalley

© Discovalley

Настало время знакомства с южнокорейскими компаниями, которые своими новыми идеями помогают развивать экономику. Компания Discovalley (디스코밸리), о которой мы вам сейчас расскажем, разработала персональный портативный очиститель воздуха. У микрофона – президент компании г-н Ким Чжон Бэк.





Люди порой задумываются над тем, что им необходим какой-то новый продукт, но они быстро забывают об этом, потому что либо слишком заняты, либо просто не знают, как его производить. То же самое касается меня, но я привык записывать в блокнот любые новые идеи. Для их воплощения в жизнь в марте 2019 года я основал собственный бизнес и увидел мир другими глазами. До этого я 11 лет работал рекламным менеджером, и часто задумывался над тем, что мы бездумно тратим ресурсы, которые при правильном подходе могли бы быть использованы следующим поколением. Я задавался вопросом, как сделать продукты, которые будут тратить минимальные ресурсы, но при этом максимально удовлетворять пользователей. Имея это в виду, я и основал собственную фирму.





Ещё до создания своей компании г-н Ким Чжон Бэк проявлял интерес к креативным продуктам. После того, как у него появился ребёнок, он заинтересовался окружающей средой и обратил внимание на очистители воздуха. Спрос на них растёт, так как мелкие частицы пыли круглый год представляют серьёзную опасность для здоровья. Название Discovalley - это сочетание двух слов: диско-шар и Силиконовая долина. Диско-шар – сферический объект с зеркальной поверхностью, который отражает направленный на него свет в разных направлениях, а Силиконовая долина - колыбель инноваций. Название отражает решимость компании собирать яркие идеи и претворять их в жизнь. Разработанный ею очиститель воздуха является воплощением поистине революционной идеи.





Очиститель воздуха имеет очень простую конструкцию. Как правило, он состоит из двух частей: электрического вентилятора, который всасывает и выпускает воздух, и фильтра, который задерживает частицы пыли. Несмотря на простую конструкцию, очистители воздуха довольно дороги. Мы вместе с партнёрами задумались, как решить эту проблему, и обратили внимание на ручные охлаждающие вентиляторы. Наш новый продукт под названием FINEPLuG представляет собой персональный портативный очиститель воздуха в сочетании с 4-дюймовым ручным вентилятором, который обычно используется в домашних хозяйствах.







Рынок портативных очистителей воздуха в Республике Корея растёт быстрыми темпами. В 2018 году он составлял почти 1,5 миллиона единиц. На рынке постоянно появляются новые модели, а продукция компании Discovalley выгодно выделяется на их фоне. Приложив усилия для создания недорогого, но практичного очистителя воздуха, Discovalley предложила объединить очиститель воздуха с 4-дюймовым портативным вентилятором. После долгих обсуждений и многочисленных изменений дизайна компания создала новый продукт. Очиститель воздуха со снятыми сверху и снизу частями можно вставить в переносной вентилятор, чтобы превратить его в новый персональный очиститель воздуха. Небольшое устройство имеет диаметр 10 сантиметров и высоту 7 сантиметров, а вес составляет менее 185 граммов.





© Discovalley

Для оценки производительности нового очистителя воздуха была измерена концентрация ультрадисперсной пыли внутри камеры. Оказалось, что в течение минуты размер её частиц был уменьшен с 999 до 9 микрограммов на кубометр. Это означает, что качество воздуха изменилось с «очень плохого» на «очень хорошее». Другое испытание показало, что отфильтрованный чистый воздух распространяется на расстояние до двух метров. Это обеспечивает быструю очистку воздуха в небольшом помещении. Портативный очиститель воздуха FINEPLuG, можно использовать и на открытом воздухе, например, во время пикника или на стадионах. Его можно купить по разумной цене - от 10 до 20 тысяч вон или от 8 до 18 долларов. Срок службы фильтра составляет в среднем около трёх месяцев, после чего он требует замены.





Эксплуатационные испытания показали, что FINEPLuG способен быстро и качественно очищать воздух. В автомобиле или детской коляске очиститель воздуха изменяет качество воздуха с «плохого» на «очень хорошее» всего за полторы-две минуты. FINEPLuG часто носят с собой, поэтому компания Discovalley сфокусировалась не только на производительности, но и на дизайне очистителя воздуха, чтобы этот продукт понравился как молодёжи, так и людям более старшего возраста. Перед запуском нового продукта компания представила его через платформу краудфандинга Wadiz Funding, где он вызвал восторженные отклики. Начали поступать запросы из-за рубежа.





Мы получили запросы от компаний в Китае и в странах Юго-Восточной Азии, таких как Индонезия и Вьетнам, где качество воздуха не очень хорошее. Сейчас мы занимаемся корректировкой объёма производства и цены. К нашему удивлению, продуктом заинтересовалась Япония. Возможно, он понравится японским потребителям, которые любят креативные продукты с симпатичным дизайном. Между тем, довольно сложно расширить наше присутствие на внутреннем рынке. Южнокорейские потребители, похоже, считают, что только дорогие очистители воздуха могут работать хорошо. Маленькому стартапу, такому как мы, трудно изменить это восприятие, но мы будем продолжать работу на благо потребителей.





Компания Discovalley выдвинула новую идею, разработав недорогой портативный очиститель воздуха. Будем ждать новых продуктов этой компании, которая отказалась соответствовать обычному стереотипу, что очистители воздуха должны стоить дорого.