Неотложные меры по смягчению влияния вируса COVID-19 на экономику

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28 февраля правительство Республики Корея обнародовало комплекс мер, направленных на смягчение отрицательного воздействия вируса COVID-19 на отечественную экономику. Для реализации данных мер подготовлен дополнительный бюджет. С подробностями - директор Института экономических исследований Чхамчжоын г-н Ли Ин Чхоль.





Меры, обнародованные на прошлой неделе, свидетельствуют об озабоченности правительства ростом количества подтверждённых случаев заражения вирусом COVID-19 во всех регионах страны. Для того, чтобы минимизировать ущерб экономике и хотя бы частично стимулировать её рост, правительство окажет компаниям финансовую поддержку и предоставит им налоговые льготы. На преодоление трудностей, вызванные вспышкой вируса, правительство планирует потратить более 16 млрд долларов. Кроме финансовой поддержки и налоговых льгот, предприятия малого бизнеса получат ссуды под небольшие проценты.





Основой правительственных мер является стимулирование расходов. В частности, в период с марта по июнь налог на покупку автомобиля будет снижен на 70%, а налоговые вычеты на оплату кредитными и дебетовыми картами будут удвоены, составив от 30 до 80%. Покупатели дорогостоящих бытовых приборов получают возмещение в размере 10%, а работающие родители, имеющие детей в возрасте до восьми лет, получат государственные субсидии, когда им потребуется взять отпуск по уходу за ребёнком в связи с закрытием на карантин детских дошкольных учреждений. Пакет помощи также включает меры поддержки владельцев малого и среднего бизнеса.





Для предприятий с годовым объёмом продаж до 50 тысяч долларов вводится упрощённая система налогообложения, которая будет действовать до конца следующего года. Предполагается, что с помощью данной меры 900 тысяч человек смогут сэкономить от 160 до 660 долларов каждый, при этом налоговые поступления в течение следующих двух лет сократятся на 720 млн долларов. Для стимулирования расходов правительство выпустит «региональные подарочные сертификаты» на сумму 5 млрд долларов и предоставит 2,5 млрд долларов в виде денежных ваучеров, которые можно использовать на традиционных рынках. Для землевладельцев, которые временно снижают арендную плату для малых и средних предприятий, пострадавших от вспышки вируса, правительство предоставит налоговый вычет в размере 50% от размера снижения арендной платы.





Чрезвычайные фонды для малых и средних компаний, пострадавших от распространения вируса, будут увеличены до 570 млн долларов, а страховое покрытие дебиторской задолженности таких компаний будет увеличено до 1 млрд 800 млн долларов. 5 млрд 800 млн долларов составят налоговые льготы, при этом 7,5 млрд долларов будут предоставлены государственными финансовыми учреждениями. Ранее правительство выделило 3 млрд 300 млн долларов. Таким образом, общая сумма финансирования превысит 16 млрд долларов. Правительство приняло решение о столь масштабных финансовых вливаниях, поскольку экономическая активность в целом сокращается.





Чем больше случаев, тем выше уровень обеспокоенности по поводу состояния экономики. Экспорт сокращается, а потребительские расходы не растут. Улицы опустели, а в магазинах мало покупателей даже в выходные дни. Люди неохотно посещают людные места, такие как универмаги, супермаркеты мелкооптовой торговли и кинотеатры. Страдают сферы авиаперевозок и туризма, большинство школ отменили выпускные и вступительные церемонии из-за опасений заражения, что привело к резкому снижению спроса на цветы. В результате цветочные фермы и магазины испытывают большие финансовые затруднения. Цены на пищевые ингредиенты резко возросли из-за сложности их импорта из Китая, а люди воздерживаются от еды вне дома. Таким образом, рестораны испытывают двойной удар. Кажется, нет ни одной отрасли экономики, не пострадавшей от вируса.





Экспорт и внутреннее потребление снижаются одновременно. Индивидуальные предприниматели в городе Тэгу, где больше всего подтверждённых случаев заражения вирусом COVID-19, даже рассматривают возможность закрытия бизнеса. Знаменитый традиционный рынок Сомун закрылся впервые с момента его основания в период династии Чосон. Всё больше стран мира вводят запрет на въезд корейских граждан, что затрудняет реализацию зарубежных инвестиционных планов. С другой стороны, иностранцы испытывают трудности с инвестициями в южнокорейскую экономику. Деловые настроения ухудшаются, и неизвестно, как долго продлится нынешняя ситуация.





Многие эксперты с пессимизмом смотрят на перспективы южнокорейской экономики в этом году, прогнозируя, что темпы её роста в этом году могут упасть ниже 2%, а в худшем случае могут оказаться ниже 1%. Агентство Standard & Poor's снизило свой прогноз с 2,1 до 1,6%, поскольку Республика Корея уязвима для сбоев в глобальной цепочке поставок с участием Китая. Агентство Nomura Securities снизило прогноз с 2,1 до 1,8%, не исключая снижения до 0,5%, если к концу июня глобальная цепочка поставок не восстановится. Morgan Stanley прогнозирует рост южнокорейской экономики в этом году при неблагоприятной ситуации лишь на 0,4%.





Когда в 2003 году Республику Корея охватила эпидемия атипичной пневмонии SARS, экономика демонстрировала отрицательный рост в течение двух кварталов подряд. Вспышка ближневосточного респираторного синдрома MERS в 2015 году привела к тому, что экономический рост во втором квартале составил лишь 0,2%. На этой неделе правительство представит на утверждения Национального собрания дополнительный бюджет на сумму не менее 5 млрд 200 млн долларов, чтобы эффективно справиться с последствиями распространения вируса. Если учесть 16 млрд долларов, уже выделенных правительством, общий размер бюджета превысит 21 млрд долларов. Теперь правительству необходимо активно выполнять свои планы оживления экономики, чтобы свести к минимуму шок от вспышки вируса COVID-19.