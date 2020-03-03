Мартовский цикл передач на тему «Женщина в корейской литературе» Выпуск 1 Рассказ «Горная тропа» писательницы Чи Ха Рён

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Рассказ «Горная тропа» был опубликован в 1942 году в журнале «Весна и осень». Главная героиня по имени Сун Чжэ охвачена внутренними переживаниями из-за измены мужа с её собственной подругой Ён Хи.









- Не позволяй проиграть мне в любви к нему, пусть я и уступаю во всём другом. Если я проиграю даже в этом, то мне останется только потерять себя.

Голос Ён Хи погрустнел ещё больше.

- Этот человек дорожит укладом собственной жизни, как никто другой. Даже если он любит меня гораздо больше тебя, он всё равно никогда не скажет это в реальности.

Возможно, только ради этих слов Ён Хи пригласила Сун Чжэ на встречу. Сун Чжэ замолчала, так как уже устала к тому моменту, но ей страшным человеком казалась Ён Хи. В её ответах всегда чувствовалась уверенность в себе. В жизни нельзя быть настолько смелой.





“다른 거 다 이겨도 그분을 사랑하는 것만은

나한테 이기지 마세요.

여기까지 지게 되면 나는 스스로 타락할 길밖에 도리가 없습니다”

뭔지 훨씬 서글픈 어조로 연희가 말을 이었다.

“그 분은 누구보다도 자기 생활의 질서를

소중히 아는 사람입니다.

설사 당신보다 나를 더 훨씬 사랑하는 경우라도

결코 현실에서 이것을 표현하지는 않을 겁니다”

결국 이 한 말을 하기 위해

연희는 순재를 불러낸 것인지도 몰랐다.

순재는 거의 지쳐 그대로 입을 다물고 말았으나

연희야말로 무서운 여자였다.

인생에 있어 이처럼 과감할 수가 없다.









Из интервью с литературным критиком Чон Со Ён:

В произведении тропа - это символ суровой и трудной действительности, в которой жили женщины 1940-х годов. Кореянки тех времён были одиноки как внутри семьи, так и за её пределами. Но Чи Ха Рён хотела, чтобы женщины осознали свою одинокую сущность и встали на борьбу с ней. Она призывала женщин пойти по крутой и извилистой тропе, разбивая привычный мирный уклад жизни, в которой мир для мужчин строился на терпении и самопожертвовании женщин.









Писательница Чи Ха Рён (настоящее имя Ли Хён Ук, 11.07.1912 – дата смерти неизвестна) родилась в уезде Кочхан провинции Кёнсан-Намдо. Её дебютное произведение «Расставание» было опубликовано в 1940 году в журнале «Мунчжан». Лауреат I литературной премии Чосона, учреждённой Ассоциацией литературных деятелей Чосона.