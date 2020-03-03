Функция комментариев удаляется. Приняты меры защиты знаменитостей от хейтеров

© NAVER, YONHAP News

Портал Naver принял решение удалить функцию комментирования новостей шоу-бизнеса, а также отключить сервис связанных поисковых запросов. Данное решение связано с ростом опасения нарушения личных прав знаменитостей в интернете. В официальном сообщение Naver говорится: «Мы признаём, что нынешними технологическими возможностями мы пока полоностью не способны решить проблему по поводу личных прав знаменитостей. Между тем, певец Кан Даниэль снова возвращается в шоу-бизнес. После недолгого перерыва он принимает участие в телепроекте «Привет, Даниэль». О подробностях мы расскажем в очередной рубрике «Новости шоу-бизнеса».