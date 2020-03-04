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День возвращения ласточек

#Мелодии Кореи l 2020-03-04

Мелодии Кореи


Третий день третьего месяца по лунному календарю считался в Корее днём возвращения ласточек с юга. Этот день, как и сами птицы, символизировал наступление весны, поэтому многие спешили выбраться в день самчжитналь на природу в кругу друзей и испечь цветочные оладьи хвачжон. Подробнее об этом дне и о корейской музыке на эту тему вы узнаете в нашем выпуске.    


Выпуск 453. День возвращения ласточек

* Песня «Полёт ласточки» – Пак Кви Хи (вокал, цитра каягым)

* Отрывки из пхансори «Сказание о Хынбо», в которых Нольбо идёт на поиски ласточки и разрезает первую тыкву – Пак Нок Чу (вокал)

* Песня о ласточке «Чэбига» – Ким Ён Им (вокал)

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