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2020-03-04
#Мелодии Кореи l 2020-03-04
Третий день третьего месяца по лунному календарю считался в Корее днём возвращения ласточек с юга. Этот день, как и сами птицы, символизировал наступление весны, поэтому многие спешили выбраться в день самчжитналь на природу в кругу друзей и испечь цветочные оладьи хвачжон. Подробнее об этом дне и о корейской музыке на эту тему вы узнаете в нашем выпуске.
Выпуск 453. День возвращения ласточек
* Песня «Полёт ласточки» – Пак Кви Хи (вокал, цитра каягым)
* Отрывки из пхансори «Сказание о Хынбо», в которых Нольбо идёт на поиски ласточки и разрезает первую тыкву – Пак Нок Чу (вокал)
* Песня о ласточке «Чэбига» – Ким Ён Им (вокал)
2020-03-04
2020-03-03
2020-03-04 16:37:37
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