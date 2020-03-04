Последние номера журнала Koreana (ТОМ 15, №2,3,4)

© Корейский фонд

Журнал Koreana - это веб- и печатный журнал, который издается Корейским фондом международных обменов. Для многих радиослушателей, наверное, этот фонд незнаком. Коротко расскажу о нём: Корейский фонд (КФ) является некоммерческой организацией, и был основан в 1991 году с целью распространения информации о Корее и поддержки общественной дипломатии для более тесного взаимодействия с дружественными странами. C тех пор КФ реализует различные программы международного обмена, включая корееведение, проекты СМИ, обмен опытом международного сотрудничества, культурными и художественными ценностями. Сегодня КФ достойно представляет Корею как организация, специализирующаяся на общественной дипломатии. На данный момент Фонд имеет 7 зарубежных филиалов в таких странах, как США, Китай, Россия и др.

Издание журнала Koreana является одним из основных работ фонда. Он публикуется по сезонам, 4 раза в год на 11 языках – английский, китайский, японский, русский и другие. Кстати, эти языки как раз совпадают с языками, на которых вещаются программы нашего Всемирного радио KBS.





Корейский фонд (КФ)

© Корейский фонд

В каждом номере журнала вы можете прочитать статьи по различным тематикам: повседневная жизнь корейцев, кухня, туризм, тенденции в области жизни, культуры, искусства РК, взгляд иностранцев о Корее, межкорейские отношения, корейские мастера, а также эссе и перевод корейских литературных произведений. За свои качественные публикации журнал Koreana не раз получал награду в категории «Лучший специализированный журнал» Корейской ассоциации журналов.

В рамках рубрики «Листая журнал Koreana» каждый четверг я буду читать для вас отрывки из наиболее интересных статей. Надеюсь, в будущем, слушая эту передачу, у вас появится интерес к Корее. Я уверена в том, что эта рубрика даст вам возможность узнать те стороны о Корее, о которых вы раньше и не представляли.





한국국제교류재단 (Официальный сайт КФ)

www.kf.or.kr