Новые пуски ракет в Северной Корее

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2 марта Северная Корея запустила два снаряда малой дальности в сторону Восточного моря из района Вонсан. Оба снаряда пролетели около 240 километров на максимальной высоте 35 километров. Это первый ракетный пуск, осуществленный Пхеньяном в этом году, до этого в ноябре прошлого года он провёл испытание реактивной системы залпового огня сверхбольшого калибра. Как сообщили в Комитете начальников штабов Республики Корея, эти стрельбы являются частью совместных учений по отработке задач наступательного характера, состоявшихся 28 февраля. Ситуацию комментирует политический обозреватель Ли Чжон Хун.