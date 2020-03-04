Население КНДР

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2020-03-04
#Сближаясь с Севером l 2020-03-05
До сих пор численность населения Республики Корея росла за счет увеличения средней продолжительности жизни, несмотря на неуклонное снижение рождаемости. Однако с ноября прошлого года число умерших стало превышать число рождающихся. В 2018 году на Юге проживал 51 млн. 620 тыс. человек, но с этого года, видимо, начнется естественное сокращение населения страны. А что можно сказать о населении Северной Кореи? На этот вопрос отвечает профессор Чон Ын Чхан из Института образования в сфере воссоединения.
2020-03-04
2020-03-03
2020-03-04 16:37:37
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