Перспективы отношений между двумя Кореями и между КНДР и США

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Пхеньян усилил меры по полному закрытию границы с Китаем, чтобы не допустить проникновения в страну вируса COVID-19. Предпринимая беспрецедентные шаги по полной изоляции страны от внешнего мира из-за коронавируса, Север, видимо, должен также готовиться к новым экономическим трудностям в связи со строгими международными санкциями. По сообщениям иностранных СМИ, прекращение обменов с Китаем привело к резкому росту цен на товары повседневного спроса в Северной Корее. Север импортирует из Китая муку, сахар и растительное масло. Дефицит этих трех ключевых продуктов первой необходимости неизбежно ухудшит жизнь людей. О возможном экономическом кризисе на Севере говорит политический обозреватель господин Чхве Ён Иль.