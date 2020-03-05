Церемонии поступления и окончания учебных заведений в КНДР

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В этом году на Юге из-за роста инфицированных коронавирусом и даже имевших место смертельных случаев в результате заражения вирусом отменены или перенесены церемонии поступления и окончания учебных заведений. Министерство образования объявило о том, что в детских садах и школах всех ступеней по всей стране 2020 учебный год начнётся не 2 марта, как это должно было быть, а гораздо позднее. Сегодня мы выясним, проводятся ли в это время года церемонии поступления и окончания школы на Севере. А поможет нам в этом госпожа Кан Ми Чжин, сотрудник онлайн издания Daily NK.