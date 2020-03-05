Страны мира предпринимают меры для борьбы с последствиями COVID-19

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Страны «Большой семёрки» намерены использовать всевозможные средства в борьбе с последствиями распространения коронавируса COVID-19. Уже 3 марта Федеральная резервная система США снизила учётную ставку с 1,50-1,70% до 1,0-1,25%. Решение принималось на внеплановом заседании, проходившем в формате видеоконференции. За снижение ставки сразу на 0,5% вместо привычных 0,25% проголосовали все участники заседания. В последний раз аналогичное решение принималось ФРС США на экстренном заседании во время всемирного финансового кризиса в 2008 году. В этот же день руководители финансовых ведомств и главы центральных банков стран «Большой семёрки» в ходе телефонных переговоров договорились приложить всевозможные совместные усилия в борьбе с эпидемией COVID-19. По мнению экспертов, в рамках этих усилий страны могут пойти на снижение процентных ставок и политику количественного смягчения. Понижение учётной ставки США произошло как раз через несколько часов после переговоров.

С начала этого года учётные ставки снизили уже 20 развивающихся стран. В будущем это число будет только расти из-за распространения вируса COVID-19, считают эксперты. 3 марта свою процентную ставку снизила и Австралия, которая, к тому же, испытывает большие экономические трудности из-за случившихся этой зимой лесных пожаров. Международный валютный фонд и Всемирный банк уже приняли решения использовать все доступные финансовые средства и механизмы, в том числе выделение экстренных заёмных средств, в борьбе с последствиями COVID-19. Все эти меры – попытка предотвратить ухудшение мировой экономической ситуации.

Банк Кореи уже снизил учётную ставку 27 февраля и теперь, решение США может вынудить к преждевременному дополнительному снижению ставки. Кроме того, правительство РК намерено выделить дополнительный бюджет в размере 11 трлн 700 млрд вон или 9 млрд 867 млн долларов. Его средства пойдут на укрепление системы карантинного режима, помощь пострадавшим из-за вируса предприятиям малого и среднего бизнеса, восстановление региональной экономики, стабилизацию ситуации в сфере занятости и улучшение благосостояния народа.