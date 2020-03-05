Ким Чон Ын отправил Мун Чжэ Ину письмо

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Председатель Госсовета КНДР Ким Чон Ын отправил президенту РК Мун Чжэ Ину письмо, в котором затронул ситуацию на Корейском полуострове и положение вокруг вируса COVID-19. Глава РК отправил ответное письмо со словами благодарности. Об этом 5 марта в ходе брифинга заявил главный секретарь администрации главы государства по связям с общественностью Юн До Хан. По его словам, северокорейский лидер отправил письмо 4 марта. Лидеры Севера и Юга обменялись посланиями впервые с начала года. Ким Чон Ын написал слова поддержки южнокорейскому народу, противостоящему вирусу COVID-19. Он также выразил уверенность в том, что РК обязательно победит, а также пожелал здоровья соотечественникам на Юге. Юн До Хан отметил, что в письме Ким Чон Ын интересовался здоровьем Мун Чжэ Ина. Помимо этого, он отметил неизменное чувство дружбы и доверия, испытываемое к южнокорейскому лидеру. Сообщается, что, помимо этого, в письме глава КНДР изложил свою позицию по нынешней политической ситуации на Корейском полуострове. Между тем, северокорейские СМИ, как выяснилось, ничего не сообщают об отправке личного послания председателем госсовета КНДР президенту РК и об ответном письме Мун Чжэ Ина. Учитывая, что все политические действия Ким Чон Ына обычно освещаются северокорейскими СМИ на следующий день, маловероятно, что сообщение об обмене письмами вообще появится. Это может свидетельствовать о том, что Север занял позицию так называемой «стратегической неопределённости». Она не исключает возможности как улучшения, так и дальнейшего ухудшения межкорейских отношений в зависимости от политической ситуации.

Между тем, эксперты полагают, что отправка письма Ким Чон Ыном – это сигнал о возможном сотрудничестве двух Корей в борьбе с вирусом COVID-19. До сих пор северокорейские власти не сообщали о подтверждённых случаях коронавирусной инфекции в стране. Однако, позже они заявили о том, что в стране около 7 тыс человек находятся в домашнем карантине, что вызывает опасение мирового сообщества.