КНДР запустила два снаряда в сторону Восточного моря

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2 марта КНДР осуществила запуск двух неопознанных снарядов в направлении Восточного моря. Как сообщили в Объединённом комитете начальников штабов вооружённых сил РК, запуск был произведён из района города Вонсана провинции Канвондо. Снаряды пролетели около 240 км, достигнув высоты порядка 35 км. Предположительно запуск был произведён в рамках всеобщих военных учений, проводимых Пхеньяном с 28 февраля. В самый первый день учения проводились в присутствии главы КНДР Ким Чон Ына с применением самоходных артиллерийских установок и систем залпового огня калибром 122 мм. Как сообщили северокорейские СМИ, цель данных учений – определить потенциал огневой мощи и манёвренность оборонительных войск на линии фронта и в восточной зоне, а также отработать действия руководства во время проведения всеобщих военных операций. По мнению экспертов, на этот раз КНДР могла запустить баллистические ракеты малой дальности. Это первый запуск с начала года. В последний раз Север проводил подобные испытания 28 ноября прошлого года. Примечательно, что запуск снарядов произошёл всего через день после речи президента РК Мун Чжэ Ина по случаю Дня борьбы за независимость. В своей речи южнокорейский лидер призвал страны к сотрудничеству в борьбе с коронавирусом COVID-19 и подчеркнул важность соблюдения договорённостей, достигнутых военными Юга и Севера в сентябре 2018 года. На следующий день с заявлением выступила сестра северокорейского лидера и первый заместитель главы департамента центрального комитета Трудовой партии Ким Ё Чжон. Потенциальная преемница Ким Чон Ына раскритиковала опасения Сеула о возможных северокорейских запусках. Таким образом, правительству РК, скорее всего, будет сложно реализовать межкорейские проекты, намеченные на этот год, среди них совместное участие в Олимпийских играх в Токио и организация индивидуальных туристических поездок в Северную Корею.