Новый альбом группы «Ёчжачхингу»

Первая рубрика марта посвящена новому альбому гёрл-группы «Ёчжачхингу» (여자친구). Коллектив выступает на сцене вот уже пять лет. За это время певицы выпустили большое количество музыкальных сборников, в том числе два полноформатных альбома. Поклонники «Ёчжачхингу» почти полгода ждали возвращения своих кумиров, и, наконец, это произошло. 3 февраля певицы выпустили восьмой по счёту мини-альбом, получивший название 回:LABYRINTH, состоящее из китайского иероглифа и английского слова «лабиринт». Иероглиф произносится как «хве» и имеет значение «кружиться» или «вращаться». В сочетании со словом «лабиринт» название альбома символизирует душевное состояние юной девушки, оказавшейся перед выбором. В общей сложности певицы представили шесть новых песен с заглавным треком «Распутье» (교차로), который мы прослушали в качестве первой музыкальной композиции рубрики.

В целом новый альбом отличается завершённостью и лаконичностью. Не малую в этом роль сыграло продюсерское агентство Big Hit Entertainment, продюсирующее всеми известную группу «Бантхан Сонёндан» (BTS). В прошлом году компания Source Music, к которому относится группа группы GFRIEND, вошла в состав данного агентства. Композитор и исполнительный директор Big Hit Entertainment Пан Си Хёк (방시혁) лично принимал участие в написании нескольких песен из нового альбома, в их числе музыкальная композиция «Лабиринт» (Labyrinth). Данную песню мы прослушали в качестве второй музыкальной композиции рубрики. Следом на наших волнах прозвучал трек под названием «Вот и мы» (Here we are), выражающий желание ненадолго вернуться в те моменты жизни, когда мы по-настоящему были счастливы.

В целом объединение компании Source Music с продюсерским агентством Big Hit Entertainment пошло только на пользу группе GFRIEND. Раньше артистки также исполняли оригинальные и хорошие песни, однако в этот раз им удалось достичь завершённости альбома, связности всех песен и создания единой истории. В завершение обзора нового альбома группы GFRIEND в эфире прозвучала песня «На встречу тебе».





© SOURCE MUSIC