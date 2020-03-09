Актёр Вон Бин и его супруга присоединились к движению «Чакхан имдэрё»

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В Корее на фоне распространения нового типа коронавирусной инфекции COVID-19 началось движение «Чакхан имдэрё» (착한 임대료 운동). Его суть заключается во временном сокращении арендной платы за помещение, арендуемое мелкими предпринимателями, испытывающими большие трудности в нынешней ситуации. Сейчас многие корейцы избегают мест большого скопления людей. В свою очередь, это значительно влияет на выручку небольших кафе и ресторанов.

Постепенно к движению «Чакхан имдэрё» присоединяются владельцы зданий в разных регионах страны, среди которых оказались известный актёр Вон Бин (원빈) и его жена Ли На Ён (이나영). Супруги проявили гражданскую сознательность и приняли решение в течение четырёх месяцев сократить размер арендной платы на половину, сообщают в продюсерском агентстве Вон Бина. Напомним, Вон Бин и Ли На Ён связали себя узами брака в 2015 году. В настоящий момент пара воспитывает сына.