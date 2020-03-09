Известный блюз-гитарист Ким Мок Кён возвращается на сцену

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Блюз-гитарист Ким Мок Кён (김목경) возвращается на сцену после длительного перерыва, представив новый студийный альбом. Его релиз состоялся 27 марта. Последняя пластинка Кима - Blues - вышла ровно двенадцать лет назад, в 2008 году. Новая работа корейского гитариста состоит из девяти песен c главным треком, получившим названием «Выход на улицу» (외출). Все музыкальные композиции написаны в жанре блюз.

Ким Мок Кён дебютировал в 1990 году с музыкальной пластинкой Old Fashioned Man. Исполнитель известен в Корее как мастер игры блюза на гитаре. В своём большинстве он не выступает на телевидении, а принимает участие в различных концертах, уделяя большое внимание общению со зрителями.