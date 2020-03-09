Фильмы о смертельных вирусах вновь набирают популярность





В последнее время в Корее набирают популярность фильмы, чей сюжет основан на борьбе человечества с распространением смертельного вируса. Одним из таких фильмов стала южнокорейская драма «Грипп» (감기, The flu), вышедшая в 2013 году. Во время премьеры фильма «Грипп» получил достаточно низкую оценку по причине отсутствия реальности в сюжете, однако с распространением нового типа коронавирусной инфекции COVID-19 вновь привлёк к себе внимание.

Сюжет фильма «Грипп» повествует о смертельном вирусе, появившемся в Республике Корея. Правительство страны в целях предотвращения распространения вируса объявляет в стране чрезвычайное положение и принимает меры о временном закрытии одного из городов, где произошла вспышка инфекции. По словам режиссёра фильма Ким Сон Су (김성수), он хотел показать зрителям возможные последствия инфекционных заболеваний, с которыми может столкнуться человечество.

Вместе с этим большое внимание приобретают сериалы о корейских врачах, в частности, сериал «Потомки солнца» (태양의 후예) телеканала KBS2. В одной из серий главные героини Кан Мо Ён и Юн Мён Чжу во время оперирования пациента узнают, что тот заражён опасной вирусной инфекцией, схожей с вирусом Эбола. В этой ситуации они не теряют самообладания и предпринимают все необходимые меры предосторожности для недопущения распространения вируса за пределы операционной комнаты.