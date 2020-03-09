Смотрите корейские сериалы 90-х на YouTube

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Телерадиокомпания KBS на YouTube-канале KBS Archive (옛날티비) опубликовала 10-минутный видеоролик с кратким содержанием сериала «Чувство» (느낌), впервые вышедшего в июле 1994 года. Это 16-серийный сериал с участием ряда известных актёров, таких как Сон Чжи Чхан (손지창), Ким Мин Чжон (김민종), Ли Чжон Чжэ (이정재), У Хи Чжин (우희진), Ли Бон (이본) и Рю Си Вон (류시원). Как сообщают в KBS, впредь планируется публиковать краткие видеоролики о других сериалах начала 70-х - конца 90-х годов, транслировавшихся на телеканале KBS.