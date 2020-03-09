Ночной кошмар (악몽 / The Nightmare, 2020)





Режиссер: Сон Чжон У

Жанр: мистика, триллер, ужасы

В ролях: О Чжи Хо, Чха Чжи Хон, Чи Сон Вон

Премьера: 12 марта 2020 г.

Возрастное ограничение: не рекомендуется к просмотру лицами младше 18 лет.





Режиссёр по имени Ён У теряет дочь в результате аварии. Каждый день он страдает от её потери. Не в силах терпеть мучения, Ён У решает «воскресить» свою дочь в фильме «Ночной кошмар». В его жизни начинаются загадочные события, стирается тонкая грань между реальностью и вымыслом.