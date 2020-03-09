Ночной кошмар (악몽 / The Nightmare, 2020)
2020-03-09
#Новости шоу-бизнеса l 2020-03-09
Режиссер: Сон Чжон У
Жанр: мистика, триллер, ужасы
В ролях: О Чжи Хо, Чха Чжи Хон, Чи Сон Вон
Премьера: 12 марта 2020 г.
Возрастное ограничение: не рекомендуется к просмотру лицами младше 18 лет.
Режиссёр по имени Ён У теряет дочь в результате аварии. Каждый день он страдает от её потери. Не в силах терпеть мучения, Ён У решает «воскресить» свою дочь в фильме «Ночной кошмар». В его жизни начинаются загадочные события, стирается тонкая грань между реальностью и вымыслом.
2020-03-09
2020-03-09
2020-03-09 11:25:08
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