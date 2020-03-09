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Дата рождения: 14 апреля 1976 г.

Рост: 184 см

Вес: 78 кг





Южнокорейский актёр О Чжи Хо родился в 1976 году в городе Мокпхо провинции Чолла-Намдо. Окончил сеульскую среднюю школу Дэсон, затем университет Ёнсон по специальности «промышленный менеджмент». Женат, воспитывает сына и дочь. Дебютировал в качестве модели в 1999 году. В общей сложности снялся в пятнадцати фильмах, выход последнего - «Ночной кошмар» (악몽/ The Nightmare) – запланирован на 12 марта. С 2001 года принимает участие в съемках сериалов телеканалов KBS, tvN, JTBC. В прошлом году вышли три сериала с участием О Чжи Хо – «Что случилось, Пхун Сан» (왜그래풍상씨), «Отель Дель Луна» (호텔델루나) и «Второго шанса нет» (두번은없다). Имеет ряд наградKBS Drama Awards, в том числе награду за лучшую роль второго плана.