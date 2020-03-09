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Опустевшие рапсовые поля

2020-03-09

Новости




Рапсовые поля в долине Ондольмуль города Согвипхо на острове Чечжудо являются известной достопримечательностью. 9 марта началось цветение рапса, посмотреть на которое обычно приезжают тысячи туристов. Но сейчас людей тут практически нет. 


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