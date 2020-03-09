Опустевшие рапсовые поля

Ночной кошмар (악몽 / The Nightmare, 2020)
2020-03-09
2020-03-09
Рапсовые поля в долине Ондольмуль города Согвипхо на острове Чечжудо являются известной достопримечательностью. 9 марта началось цветение рапса, посмотреть на которое обычно приезжают тысячи туристов. Но сейчас людей тут практически нет.
2020-03-09
2020-03-09
2020-03-09 11:25:08
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