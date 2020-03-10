



Классический корейский экшн-боевик, вышедший на экраны в начале 2000-х годов и ставший одним из самых кассовых фильмов за всю историю корейского кино. Отделение специальной полиции пытается вычислить тайного северокорейского шпиона, который, по добытым разведкой данным, собирается совершить теракт прямо в центре Сеула.