Мартовский цикл передач на тему «Женщина в корейской литературе» Выпуск 2 Рассказ «Туман» писательницы Кан Син Чжэ
2020-03-10
#Пять минут о кино l 2020-03-10
Классический корейский экшн-боевик, вышедший на экраны в начале 2000-х годов и ставший одним из самых кассовых фильмов за всю историю корейского кино. Отделение специальной полиции пытается вычислить тайного северокорейского шпиона, который, по добытым разведкой данным, собирается совершить теракт прямо в центре Сеула.
2020-03-10
2020-03-11 13:30:47
2020-03-10
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