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Шири (쉬리)

#Пять минут о кино l 2020-03-10

Сеул сегодня


Классический корейский экшн-боевик, вышедший на экраны в начале 2000-х годов и ставший одним из самых кассовых фильмов за всю историю корейского кино. Отделение специальной полиции пытается вычислить тайного северокорейского шпиона, который, по добытым разведкой данным, собирается совершить теракт прямо в центре Сеула.

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