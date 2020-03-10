Компания RHOMB и её анализатор состава тела

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Настало время знакомства с южнокорейскими компаниями, которые своими новыми идеями помогают развивать экономику. Компания RHOMB (롬브), о которой мы вам сейчас расскажем, разработала анализатор состава тела премиум-класса. У микрофона – начальник отдела развития производства компании RHOMB г-н Чхве Мён Хван.





В июле 2017 года группа людей, заинтересованных в открытии собственного бизнеса в сфере медицинского оборудования, основала компанию InBody (인바디). Некоторые из них, получив управленческие навыки и опыт работы, 1 января 2018 года основали собственную фирму под названием RHOMB.





Компания InBody в 1996 году представила первый в мире коммерческий анализатор состава тела BIA, который быстро завоевал популярность на мировом рынке. BIA означает биоимпедáнсный анализ или метод диагностики состава тела человека посредством измерения импедáнса – электрического сопротивления участков тела в разных частях организма. Уникальная философия управления, имеющаяся у компании, состоит в том, чтобы воспитывать всех сотрудников без исключения в качестве будущих руководителей. В соответствии с этой философией InBody в 2017 году представила проект найма потенциальных руководителей, чтобы найти талантливых людей, которые с энтузиазмом относятся к созданию собственных фирм на основе передовых технологий. Компания RHOMB была одним из бенефициаров этого проекта. В прошлом году она выпустила свой флагманский продукт – домашний анализатор состава тела Rhomb Scale, который отличается высокой точностью.





Анализатор состава тела представляет собой напольные весы, платформа которых наклонена на 2,1 градуса, повторяя наклон подошвы ступни. Это позволяет обеспечить точный контакт электродов с передней и задней частями подошв стоп обеих ног. Пользователям удобно, а состав тела можно измерить более точно. Кроме того, сопротивление электродов сводится к минимуму. Это очень важно, поскольку прибор анализирует состав тела, посылая через него слабый электрический ток. Необходимо максимально устранить препятствия протеканию тока. Наконец, этот анализатор потребляет несколько частот тока, в то время как аналогичные приборы других производителей, предназначенные для домашнего использования, потребляют одночастотный ток. Используя несколько частот, можно более точно измерить массу внутриклеточной и внеклеточной жидкости в организме.





С момента появления первых анализаторов состава тела возникла необходимость в приборах, способных не только измерять массу тела, но и отображать обширную информацию о состоянии организма. Такие приборы есть, но они довольно дорогие и громоздкие. Как правило, они используются в медицинских учреждениях и фитнес-центрах. Портативные анализаторы состава тела были разработаны для того, чтобы можно было проверить состояние своего организма в домашних условиях. Они измеряют количество жидкости в организме, мышечную массу и процентное содержание жира, классифицируя результаты как средние, ниже среднего или выше среднего. Потребители могут узнать, страдают они ожирением или нет, а также определить состояние мышц в разных частях тела. Поверхность платформы, на которую встаёт пользователь, представляет плитку в виде чешуи, чтобы подошвы ступней ног соприкасались с ней как можно более плотно. Rhomb Scale - это анализатор состава тела для домашнего использования на основе технологии четырёхточечных тактильных электродов, позволяющей получить результаты с четырёх различных частей подошвы стопы. Аналогичные приборы других производителей допускают погрешность более 10% при измерении процента жира в организме людей, чья верхняя часть тела непропорциональна нижней, либо у тех, у кого слишком много жира или мышц. Rhomb Scale гарантирует более высокий уровень точности. Компания RHOMB приложила много усилий к разработке дизайна своего продукта.





© WWW.RHOMB.CO.KR

Люди обычно прячут напольные весы куда-нибудь подальше, например, под диван. Но Rhomb Scale, благодаря привлекательному дизайну, можно разместить в любом месте как украшение домашнего интерьера. Оформление платформы напоминает работу Казимира Малевича «Чёрный крест». Дисплей прибора, если он не используется, невидим. Наши усилия привлекли внимание известного промышленного дизайнера Ким Ён Сэ, и Rhomb Scale получил одну из наград за выдающийся дизайн. Это подтвердило превосходство нашего продукта.





Rhomb Scale - это не просто устройство для измерения состава тела. Это практически произведение искусства. Продукция компании RHOMB продаётся в крупных южнокорейских универмагах и магазинах в сеульском районе Каннам. В планах компании – освоение зарубежных рынков.





В этом году мы планируем начать экспорт нашей продукции в Северную Америку и Китай. Мировой рынок в 30 раз больше внутреннего рынка, а к 2030 году, как утверждают аналитики, рынок медицинской техники вырастет в четыре раза. Мы начнём с того, что сделаем наш бренд узнаваемым в США и Китае, двух ведущих игроках на этом рынке с точки зрения технологий и размеров. Конечно, было бы неплохо предложить различные медицинские приборы. Но мы считаем, что можно начать с одного товара, чтобы пользователи продукции компании RHOMB получили особый опыт. Мы продолжим прилагать усилия для достижения цели - сделать жизнь наших клиентов особенной.





Итак, компания RHOMB выходит со своей продукцией на мировой рынок. Она пойдёт по пути, который проложила компания-первопроходец в области анализаторов состава тела InBody, представив первоклассное медицинское оборудование.