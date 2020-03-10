Распространение вируса COVID-19 и экономика подписки

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Быстро распространяющийся вирус COVID-19 вносит изменения в повседневную жизнь корейцев. Школы отложили начало весеннего семестра, а сотрудники многих компаний работают дома, поэтому на улицах меньше людей. Большинство бизнесменов испытывают трудности от этих изменений, но некоторые им рады. Сегодня мы поговорим о так называемой экономике подписки, которая в последнее время находится на подъёме. С подробностями - директор Института экономических исследований Чхамчжоын г-н Ли Ин Чхоль.





Ситуация с COVID-19 меняет потребительские тенденции. В то время как совместное потребление уменьшается, экономика подписки набирает обороты. Её суть состоит в том, что клиенты регулярно платят за подписку, чтобы использовать товары и услуги, но не покупать их. Многие люди стараются как можно реже выходить на улицу, опасаясь вируса. Они больше времени проводят дома, пользуясь услугами потокового видео, в частности, Netflix. Исследование мирового рынка больших данных, охватившее 12 крупнейших каналов, и проведённое в период с 15 по 28 февраля, обнаружило, что использование потокового сервиса Netflix резко возросло. Растущий интерес к крупнейшему в мире поставщику услуг видеоконтента привёл в феврале к 6-процентному росту цен на его акции.





За период с первого января по второе марта посещаемость южнокорейских кинотеатров понизилась на 40% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Одновременно увеличилось использование технологии OTT (Over the Top), метода предоставления видеоуслуг через интернет. OTT означает доставку видеосигнала от провайдера на устройство пользователя по сетям передачи данных, часто без прямого контакта с оператором связи. Аналогичная ситуация складывается в других странах.





По данным международного инвестиционного банка Credit Suisse, объём рынка экономики подписки составлял в 2015 году 420 млрд долларов, но в 2020 году он увеличится до 530 млрд долларов. Журнал Harvard Business Review пишет, что в 2017 году в экономике подписки были задействованы более 11 млн американцев. Исследовательская и консалтинговая компания Gartner, которая специализируется на рынках информационных технологий, предсказывает, что 75% компаний, продающих сегодня товары напрямую потребителям, в 2023 году будут предлагать услуги по подписке. По данным исследования, проведённого компанией-провайдером программного обеспечения Zuora, доходы от подписки растут более чем в 9 раз быстрее, чем доходы компаний, учитываемых американским индексом S&P500, и в 4 раза быстрее, чем розничные продажи в США.







В традиционной экономике потребители должны обязательно купить товар, чтобы пользоваться им. В современной экономике подписки они платят только за использование товара, не получив его в собственность. В наши дни экономика подписки привлекает к себе всё больше внимания, поскольку потребители предпочитают получать опыт пользования как можно бóльшим числом товаров за короткий период времени. Экономическая эффективность - ещё одна черта экономики подписки. Например, Netflix позволяет пользователям получить доступ к разнообразным контентам, если они ежемесячно платят определённую сумму. Развитие информационных технологий также способствовало развитию экономики подписки





Основой экономики подписки является предоставление персонализированных опций на базе сочетания искусственного интеллекта и больших данных. Например, KT, одна из крупнейших южнокорейских телекоммуникационных компаний, представила новую услугу мобильного видеоконтента с использованием технологии AI. Он анализирует выражения лица подписчиков, выясняя их настроение, чтобы с учётом погоды порекомендовать оптимальный индивидуальный контент. Крупнейший в Корее поисковый портал Naver на основе AI запустил сервис рекомендаций музыки под названием VIBE. Используя технологию глубокого обучения, он анализирует предпочтения пользователя при прослушивании песен и даёт персонализированные музыкальные рекомендации.





Современные люди заняты работой, семейными делами, саморазвитием и тому подобным. Свободное время может быть важнее денег, поэтому люди ищут товары или услуги, которые помогут сэкономить время. Потребителям, которые избегают чего-то обременительного, сложного и трудоёмкого, предлагают качественные услуги с использованием искусственного интеллекта и больших данных





Развитие сферы услуг по подписке направлено на то, чтобы максимально удовлетворить потребности потребителей. Например, служба доставки продуктов Market Kurly обратила внимание на свежие продукты, которые потребители заказывают чаще. Такие продукты стоят недёшево. Учитывая это, Market Kurly предоставляет бесплатную услугу доставки в случае покупки товаров на сумму более 15 тысяч вон или 12 долларов. Потребителям предоставляется неограниченный доступ к этой услуге, если они вносят абонентскую плату в размере 4,5 тысяч вон или около 4 долларов в месяц.



Чистые, аккуратно выглаженные офисные рубашки и выстиранное постельное бельё доставляются на дом клиенту в определённый день недели. Это лишь два примера удобных услуг подписки. Для предприятий экономика подписки является эффективным средством долговременного удержания клиентов и получения стабильного дохода. Если активно использовать преимущества экономики подписки и исправить имеющиеся недостатки, этот тип бизнеса может стать новым двигателем экономического роста.