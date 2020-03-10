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В главном храме Чогеса в Сеуле развешивают фонари

2020-03-10

Новости




В столичном храме Чогеса развешивают фонари, готовясь к мероприятиям, посвящённым Дню рождения Будды. 30 апреля Будде исполнится 2564 года.


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