Борьба за мой путь (1) 몰라

Мартовский цикл передач на тему «Женщина в корейской литературе» Выпуск 2 Рассказ «Туман» писательницы Кан Син Чжэ
2020-03-10
#Говорим как герои сериалов l 2020-03-08
Фраза недели
몰라
[Молла]
Не знаю
Грамматика
몰라 – происходит от глагола 모르다 «не знать». К основе глагола 모르 добавляется окончание разговорной речи -아.
모르-아 – 몰ㄹ-아 - 몰라
Внимание:
몰라 в форме неофициально вежливого стиля речи: 몰라요
몰라 в форме официально вежливого стиля речи: 모릅니다, 모르겠습니다
«Не уверен(-а)» 잘 몰라
2020-03-10
2020-03-11 13:30:47
2020-03-10
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