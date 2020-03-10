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Борьба за мой путь (1) 몰라

#Говорим как герои сериалов l 2020-03-08

Говорим как герои сериалов

Фраза недели

몰라

[Молла] 

Не знаю


Грамматика

몰라 – происходит от глагола 모르다 «не знать». К основе глагола 모르 добавляется окончание разговорной речи -아. 

모르-아 – 몰ㄹ-아 - 몰라


Внимание:

몰라 в форме неофициально вежливого стиля речи: 몰라요

몰라 в форме официально вежливого стиля речи: 모릅니다, 모르겠습니다

«Не уверен(-а)» 잘 몰라


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