Мартовский цикл передач на тему «Женщина в корейской литературе» Выпуск 2 Рассказ «Туман» писательницы Кан Син Чжэ

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Рассказ «Туман» писательницы Кан Син Чжэ – это второе произведение в рамках мартовского цикла передач «Женщина в корейской литературе».









Сон Хе долго задумчиво сидела за столом: перед ней лежал свежий журнал с синей обложкой, в котором был напечатан её рассказ, и девять хрустящих стовонных купюр, аккуратно сложенных пополам. Рассказ внутри этой синей обложки был результатом всех её стараний, приправленных никому неведомыми страданиями и желаниями. Сон Хе было трудно выразить чувства, царившие на её душе оттого, что рассказ был напечатан в известном журнале.





성혜는 자기의 소설이 실린 푸른 표지의 신간 잡지와

빨각빨각하는 백원짜리 아흔장을 고스란히 포개어서

책상 위에 놓고는 언제까지나 우두커니 그 앞에 마주 앉아 있다.





푸른 표지속에 실린 성혜의 소설은

그의 남모르는 많은 고뇌와 열정을 짜 넣은

그로서는 온갖 힘을 다한 것이었다.

그것이 큰 잡지에 실리었다는 것은

그것만으로 성혜에게는 형언키 어려운 감격이 아닐 수 없었다.









Рассказ «Туман» был опубликован в 1950 году. В первой сцене описывается, как главная героиня Сон Хе волнуется перед встречей с мужем Хён Сиком, которому она должна рассказать, что её первый рассказ был опубликован в журнале.









Из интервью с профессором Пан Мин Хо кафедры корейского языка и литературы Сеульского национального университета:

В те времена женщины должны были прислушиваться к мнению мужчин и не могли заниматься никакой деятельностью за пределами семьи и дома. Рассказ обращает внимание читателя на изжившие себя реалии, которые уже давно должны были исчезнуть, но до сих пор продолжали существовать в начале 1950-х годов.









В глазах Сон Хе муж выглядел несуразным шутом. Как и всегда, этот шут был слишком глуп, чтобы свободно излагать свои мысли.

- Ненавижу! Ненавижу литературу, мужа, жизнь ненавижу! Ненавижу! – прокричала в душе Сон Хе смешанным со слезами голосом.

Густой туман тянулся по земле и медленно, поднимаясь вверх, окутывал телефонный столб. Густой ночной туман в жёлтом свете выглядел устрашающе, словно пороховой дым…





성혜의 눈에 비친 형식의 모습은 한 개의 기괴한 피에로였다.

언제나 그렇듯 그대로 생각 밖에 흘려보내기에는

너무나 우열한 피에로였다.





‘싫어! 소설도, 공부도, 남편도, 사는 것도 다 싫어! 싫어!‘





그는 이렇게 울음 섞인 목소리로 마음 속에 외쳤다.

땅을 기던 짙은 안개가 전선주를 휘감으며

연기같이 뭉개뭉개 올라가고 있다.

노오란 그 빛이 초연과도 같이 처참해 보이는 짙은 밤안개가....









Писательница Кан Син Чжэ (8.05.1924-12.05.2001) родилась в Сеуле. Её литературный дебют состоялся в 1949 году после публикации в журнале «Мунъе» произведений «Лицо» и «Чон Сун». Лауреат главных премий в области культуры, литературы о движении за независимость .