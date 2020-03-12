Появление в свет новых артистов

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Три крупных лейбла готовят к дебюту новые группы. Предстоящая гонка новоиспеченных звёзд вызывает большой интерес. В YG Entertainment сообщается о начале деятельности группы Treasure. Агентство Big Hit Entertainment, который продюссирует всемирно известную группу BTS, также присоединяется к эстафете. В марте прошлого года Big Hit Entertainment совместно с компанией CJ ENM запустила проект Belift, в рамках которого в течение года проводился кастинг потенциальных артистов в 17 городах мира. В SM Entertainment заявили, что ведется подготовка к дебюту новой герлз-группы. Между тем, 9 марта в свет вышел новый мини-альбом группы ITZY. В его создании принимали участие всемирные композиторы и без преувеличения можно сказать, что и на этот раз девушки смогут завоевать внимание на глобальном рынке. О подробностях мы расскажем в еженедельной рубрике «Новости шоу-бизнеса».