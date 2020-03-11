



Красота корейских гор Кымгансан запечатлена на многих картинах, в стихах и музыке. Китайские посланники, приезжавшие на Корейский полуостров, просили устроить им поездку в эти прекрасные горы, а местные аристократы специально долго готовились к путешествию в Кымгансан, ведь о поездке они могли долго мечтать. С песнями об этих горах вы сможете познакомиться в нашем выпуске.





Выпуск 454. Песни о горах Кымгансан

* Песня «Пэкпальга» – Хан Нон Сон (вокал)

* Народная песня провинции Кёнгидо «Кымгансан тхарён» – Ли Чхун Хи (вокал)

* Песня «Кымгансан тхарён» из женского спектакля «Ткачиха и Волопас» – Чо Ён Сук, Хан Хе Сон (вокал)