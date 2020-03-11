Листая журнал Koreana

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ Пон Чжун Хо*: сам по себе жанр

Чо Сон Чхоль, главный редактор «Ссине 21»

В статье «Пон Чжун Хо: сам по себе жанр», опубликованной в журнале Кореана осенью 2019 года, рассказывается о краткой биографии режиссера Пона и особенностях его творчества.

Режиссер Пон Чжун Хо

"Как будто в честь столетия корейского кино, которое отмечается в этом году, фильм «Паразиты» режиссёра Пон Чжун Хо получил Золотую пальмовую ветвь на 72-м Каннском кинофестивале. «Очень вовремя», как говорит Китхэк в исполнении Сон Ганхо в этом фильме. Фильм получил горячий отклик не только в Каннах. Ещё во время фестиваля он был продан в 192 страны, поставив рекорд продаж в максимальное количество стран в истории корейского кино.

Фирменный знак Пона — это внимательность к деталям и то, что режиссёр в свойственном только ему стиле временами неожиданно выбивает фильм из плавной колеи. В своей рецензии на «Паразитов» Дэвид Эрлих, старший кинокритик сайта киноиндустрии и рецензий IndieWire, написал: «Головокружительный, блестящий и абсолютно неклассифицируемый фильм “Паразиты” доказывает, что Пон Чжун Хо сам по себе стал жанром». Это как нельзя точнее отражает суть этого фильма, двигающегося своим особым жанровым маршрутом, когда невозможно предугадать, что будет в следующую секунду, и являющегося решающим произведением режиссёра, который стремится стать перфекционистом, чтобы создавать в своих фильмах портрет мира, далёкого от совершенства.

Ещё одна важная особенность фильмов Пона, очевидная в том числе и в «Паразитах», — это исследование под микроскопом элементов корейской действительности, в частности, семейной любви и сословной системы (…)"